В Анапе прошли учения спасателей. Фото: t.me/anapaofficial

На городском пляже Анапы прошли учения спасателей. Они показали порядок действий на суше и в море, методы оказания доврачебной помощи. Также их ознакомили с необходимым имуществом спасательного поста.

- По легенде учений, спасатели должны были работать при отжимном северо-восточном ветре, в ситуации когда человека на неустановленном плавсредстве уносит далеко в море. Так как спасатели поста не имеют права покидать установленную зону купания, они отправляют запрос в ЕДДС. На помощь отправляется моторный катер, который и доставляет человека до берега, - сообщили в мэрии Анапы.

Уточняется что врач МБУ «Служба спасения» показал, как оказывать первую помощь до приезда врачей. Представитель ГИМС рассказал об оборудовании спасательного поста, частых случаях в практике.