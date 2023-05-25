Десять детских новых площадок откроют в Сочи 1 июня

Еще порядка 30 именно новых объектов в работе.

1 июня в Сочи откроются сразу несколько важных объектов комплексного благоустройства. Завершаются работы на левобережье реки Хоста, свой исторический облик возвращает концертный зал «Фестивальный», в первый день лета сдадут и площадь перед цирком. Также в День защиты детей откроют порядка 10 площадок. Самые крупные из них находятся в Комсомольском сквере, в центре Лазаревского на улице Калараша, а также на Цветном бульваре, где завершается монтаж первой в стране уникальной научной детской площадки.

Работы на всех объектах ведут с использованием материалов российского производства. Заданы высокие стандарты качества. Если это площадка - обязательно безопасное резиновое покрытие, ограждение. Если общественное пространство - озеленение, новая брусчатка и парковая мебель.

Основная часть объектов - это поручения жителей из паспортов ТОС. И именно сочинцы контролируют выполнение работ на всех этапах. Еще порядка 30 именно новых объектов в работе. Вводить их будут поэтапно до конца года.

- На рабочем совещании с коллегами поручил проанализировать вновь поступающие обращения жителей, разработать перечень территорий для комплексного развития на три года вперед. И по мере определения источников финансирования воплощать на них новые проекты, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.