В больнице Курганинска на новых аппаратах УЗИ обследовали 115 тысяч человек

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В конце прошлого года в Курганинскую районную больницу закупили новые аппараты УЗИ. За это время удалось обследовать 115 тысяч пациентов.

- Оборудование в медучреждении установили по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекту «Здравоохранение». В больнице появились пять новых аппаратов УЗИ, что значительно работу врачам, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Кроме этого, больницу Курганинска поступили бактерицидные лампы и мониторы для контроля физиологических показателей пациентов.