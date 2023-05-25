Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 мая 2023 7:04

В больнице Курганинска на новых аппаратах УЗИ обследовали 115 тысяч человек

Оборудование закупили по нацпроекту
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В конце прошлого года в Курганинскую районную больницу закупили новые аппараты УЗИ. За это время удалось обследовать 115 тысяч пациентов.

- Оборудование в медучреждении установили по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекту «Здравоохранение». В больнице появились пять новых аппаратов УЗИ, что значительно работу врачам, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Кроме этого, больницу Курганинска поступили бактерицидные лампы и мониторы для контроля физиологических показателей пациентов.