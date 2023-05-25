Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 мая 2023 7:26

Буны и волнорезы в Сочи обновят до 2024 года

Некоторые из них приведут в порядок уже в этом сезоне
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В этому году будут открыты 170 пляжей.

В этому году будут открыты 170 пляжей.

Мэр Сочи проинспектировал пляжи курорта. Он поручил модернизировать все бетонные укрепительные сооружения и аэрарии вдоль береговой линии. Все работы по благоустройству пляжных территорий планируют завершить до летнего сезона 2024 года.

- Какие возможно, привести в порядок уже в этом сезоне, но чтобы не мешать отдыхающим. Остальные комплексно благоустроить к следующему лету, - сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в этому году будут открыты 170 пляжей. Водолазы уже очистили дно моря, а штат пополнился новыми спасателями.