Установка и поверка электросчетчиков: как распознать мошенника

Фото предоставлено сектором взаимодействия с органами власти и СМИ

В «ТНС энерго Кубань» рассказали, как отличить работника официальной подрядной организации от мошенников, пользующихся доверчивостью граждан.

В нескольких регионах страны уже зафиксированы случаи несанкционированной замены приборов учета. Предприимчивые граждане, представляясь сотрудниками энергокомпаний, вводят в заблуждение и склоняют жильцов к платной замене счетчиков. При этом лжеэлектрики срывают пломбу и зачастую меняют рабочий прибор учета на устаревшую модель, не соответствующую законодательству. Такой счетчик нельзя будет опломбировать и ввести в эксплуатацию.

Первое, что нужно сделать, чтобы не попасться на уловки мошенников, - проверить, истёк ли межповерочный интервал у вашего прибора учета. Он указан в паспорте счетчика и квитанции «ТНС энерго Кубань», а также в личном кабинете. Если срок, в течение которого завод-изготовитель гарантирует, что показания прибора будут точны, не истек, то менять его не надо.

Также стоит помнить, что по закону, гарантирующие поставщики электроэнергии и сетевые компании бесплатно устанавливают приборы учета в случае истечения межповерочного интервала или выхода прибора из строя.

Уполномоченные подрядчики не взимают плату за счетчик и электромонтажные работы.

Кроме того, «ТНС энерго Кубань» заранее направит потребителю уведомление на электронную почту или в квитанции о запланированной замене/поверки прибора учета.

Самое важное, обращайте внимание на документы - официальные представители энергосбытовой компании всегда имеют при себе копию доверенности, идентификационные наклейки, а также бейдж-удостоверение с QR-кодом, при наведении на который выдается информация, подтверждающая принадлежность к гарантирующему поставщику.

Список официальных подрядчиков, выполняющих работы по установке, замене и поверке приборов учета электроэнергии опубликован на сайте «ТНС энерго Кубань».