Жители Кубани могут выбрать участок под строительство жилья с помощью сервиса «Земля для стройки»

Фото: Роскадастр региона

Краснодарский край не только один из ведущих туристических центров, но и регион для комфортного проживания на постоянной основе. Сегодня он занимает лидирующие позиции по количеству вводимого жилья. Грамотно выбрать место для дальнейшего проживания поможет сервис «Земля для стройки».

Сервис работает на основе Публичной кадастровой карты. Она позволяет оперативно получить общедоступные сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

- Сервис «Земля для стройки» ориентирован как на обычных граждан, так и на застройщиков, инвесторов. Удобство в использовании инструментов позволяет беспрепятственно выбрать понравившийся объект и подать обращение для оформления права собственности на него, – отмечает заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю Светлана Галацан.

Для того, чтобы найти необходимый участок или здание, достаточно перейти на сайт Роскадастра в раздел «Публичная кадастровая карта». На панели поиска следует выбрать пункт «Земля для стройки» и ввести в поисковую строку следующую комбинацию знаков: номер региона, двоеточие и звездочку (23:*), и начать поиск.

Система отобразит сведения о доступных участках, например, их площадь, адрес объекта недвижимости, категорию земель.

- Отметим, что большинство выявленных в РФ свободных участков находится в Краснодарском крае (7997,76 га). В том числе 672 земельных участка пригодны под индивидуальное жилищное строительство, их общая площадь почти 1300 га, и 56 участков общей площадью 6700 га под строительство многоквартирных домов, сообщает заместитель руководителя Управления Росреестра по Краснодарскому краю Сергей Осипов.

Онлайн-площадка «Земля для стройки» упрощает процесс предоставления сведений об участках для строительства жилья. Она обеспечивает сохранение и поддержание комфортной городской среды края.