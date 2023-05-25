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НовостиОбщество25 мая 2023 8:19

На Кубани представители 14 районов изучают основы внешнеэкономической деятельности

Обучение продлится до 1 июня
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани представители 14 муниципалитетов изучают основы внешнеэкономической деятельности Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани представители 14 муниципалитетов изучают основы внешнеэкономической деятельности Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани представители 14 районов изучают основы внешнеэкономической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В четвертом потоке бучение проходят 35 человек. Каждый этап включает 72 часа учебы. Отмечается, что это последний поток обучения в 2023 году. Всего основы внешнеэкономической деятельности изучают почти 100 представителей муниципалитетов и четыре компании из Краснодара и Анапы.

– Представителей районов знакомят с новой информацией в области маркетинга, деловой коммуникации, правовых и финансовых отношений. Также они изучают вопросы и требования по тарифным и нетарифным барьерам и запросам зарубежных рынков, – уточнили в пресс-службе краевой администрации.

Обучение продлится до 1 июня. Участники трех предыдущих потоков защитили дорожные карты и получили удостоверения о повышении квалификации.