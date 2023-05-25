Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Горячем Ключе водитель ВАЗ сбила 15-летнего подростка на мотоцикле. Авария произошла вечером 24 мая на улице Ярославского.

– По предварительным данным, 40-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ 21099, при повороте налево не уступила дорогу и допустила столкновение с мотоциклом Kayo, под управлением 15-летнего юноши, который управлял мототехникой не имея права управления и без использования мотошлема, – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В результате аварии пострадавшего подростка с травмами госпитализировали. В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.

– Материалы по данному факту будут направлены на комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер к несовершеннолетнему и к его родителям, – добавили в пресс-службе ГИБДД по краю.