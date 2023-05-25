В Краснодаре перекроют участок улицы Зиповской с 26 по 28 мая Фото: krd.ru

В Краснодаре перекроют участок улицы Зиповской с 26 по 28 мая. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Изменение движения связано с переустройством инженерных сетей. Так, водители не смогут проехать по участку от улицы Байбакова до улицы Московской с 22:00 26 мая и до 22:00 28 мая.

Уточняется, что также изменится маршрут автобуса №20. Транспорт проследует в объезд от улицы Российской по улицам Зиповской, Байбакова, Карякина, Московской, Зиповской, а далее - по маршруту.

Отмечается, что специалисты завершат реконструкцию ул. Зиповской в третьем квартале года. Здесь, в частности, достроят четырехполосную дорогу шириной 14 м, тротуары по обеим сторонам шириной 3 м, велодорожки по 1,5 м и освещение по всему периметру.