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Спортсмены из Анапы заняли третье место в Спартакиаде молодежи Кубани. Они участвовали в соревнованиях по стрельбе из лука, которые проходили на олимпийском стадионе «Фишт».

- По итогам соревнований сборная команда курорта набрала 325 очков. Она заняла третье место среди всех муниципалитетов, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что в личном зачете серебряные медали завоевали Голуба Генераленко, Семен Александров. Кроме того, Екатерина Реннер принесла команде «серебро» и «бронзу» по двум видам стрельбы.