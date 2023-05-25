Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиКарта Кубани25 мая 2023 9:23

Спортсмены из Анапы заняли третье место в Спартакиаде молодежи Кубани

Они участвовали в соревнованиях по стрельбе из лука
Мария ЧАЛАЯ
Фото: t.me/anapaofficial

Фото: t.me/anapaofficial

Спортсмены из Анапы заняли третье место в Спартакиаде молодежи Кубани. Они участвовали в соревнованиях по стрельбе из лука, которые проходили на олимпийском стадионе «Фишт».

- По итогам соревнований сборная команда курорта набрала 325 очков. Она заняла третье место среди всех муниципалитетов, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что в личном зачете серебряные медали завоевали Голуба Генераленко, Семен Александров. Кроме того, Екатерина Реннер принесла команде «серебро» и «бронзу» по двум видам стрельбы.