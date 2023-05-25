40 студентов из Краснодарского края стали дипломантами олимпиады Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубань вошла в ТОП-20 регионов страны по числу дипломантов олимпиады «Я – профессионал». Об этом сообщили в пресс-службе администрации края.

Всероссийская олимпиады студентов проводилась по 73 направлениям. Большинство участников выступили в таких секциях, как «Лечебное дело и педиатрия», «Математика», «Психология», «Дизайн», «Экология».

По итогам шестого сезона дипломантами стали 3,9 тысячи человек. В том числе 40 участников представляли вузы Краснодарского края.

Среди кубанских вузов наибольшее число дипломантов учатся в КубГУ научно-технологическом университете «Сириус», КГИК, КубГТУ и Новороссийском филиале «Финансового университета при Правительстве РФ».

Отмечается, что дипломантам предоставляют льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих вузов. Студенты также могут стажироваться в крупной профильной компании. А золотые, серебряные и бронзовые медалисты получат денежные премии.