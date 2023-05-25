Фото: mitropoliakuban.ru

24 мая, в День славянской письменности и культуры, митрополит Григорий встретился с молодежным активом города Краснодара. На встрече присутствовали первый заместитель главы города Максим Слюсарев, руководитель управления по делам молодежи администрации Краснодара Сергей Мальцев, директор Центра патриотического воспитания молодежи Александр Марьенко, руководитель епархиального молодежного отдела протоиерей Димитрий Руднев.

На встречу в актовом зале музея Боевой славы собрались члены молодежного парламента города Краснодара, члены студенческого совета при главе Краснодара, участники почетного караула Пост № 1, представители военно-патриотического клуба «Авангард», Юнармии, а также волонтеры штаба «Мы вместе».

Митрополит Григорий приветствовал всех собравшихся, поздравив с Днем славянской письменности и культуры, памятью святых равноапостольных Мефодия и Кирилла. Владыка отметил важность духовного подвига святых братьев – основоположников русской письменности и культуры, которую необходимо знать и изучать, продолжать традиции предков, имеющие крепкие христианские корни.

Затем участники встречи смогли пообщаться с митрополитом Григорием в формате открытого диалога. Юноши и девушки не только задавали вопросы о том, что их волновало – о выборе жизненного пути современного человека, о том, что такое христианская любовь, о делах Церкви, в том числе помощи в специальной военной операции, но и предлагали свои инициативы сотрудничества с Екатеринодарской епархией и в молодежном, и социальном направлении. Представители клубов и волонтерских движений рассказали о своей деятельности.

Митрополит Григорий поддержал все инициативы, направленные на дальнейшее укрепление сотрудничества активной молодежи города и Православной Церкви, проведение совместных мероприятий.