В Новороссийске спасатели помогли черепахе вернуться в лес. Фото: t.me/alekseioderov

В Новороссийске спасатели помогли заблудившейся черепахе вернуться в лес. За помощью к сотрудникам МЧС обратилась жительница города, которая работает в структурном подразделении администрации города в бухгалтерии «ЦБиЭО».

- Марина рассказала, что в центре города она обнаружила большую черепаху, которая неизвестно как туда попала. Женщина попросила помощь в перевозке черепахи в лесистую местность. До нашего приезда она положила черепаху в коробку и ждала спасателей, - сообщил руководитель службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Уточняется, что спасатели вывезли животное в безопасную место и выпустили его на свободу.