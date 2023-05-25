Радоницу сделали выходным днем на Кубани на ближайшие 30 лет Фото: mitropoliakuban.ru

Радоницу сделали выходным днем на Кубани на ближайшие 30 лет. Такое решение приняли депутаты Заксобрания края на 17-й сессии регионального парламента.

– Оно принято в целях сохранения традиций духовной культуры граждан и в ответ на соответствующее обращение митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория, чтобы дать возможность жителям края провести праздник Радоницы в соответствии с православной традицией – в молитве и поминовении усопших, – сказал председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань

Отмечается, что при совпадении выходного дня и Радоницы выходной не переносится. Дни Радоницы в официальном документе закреплены до 2053 года.

В 2024 году День поминовения усопших и официальный выходной будет 14 мая. Ранее нерабочим днем его объявляли согласно ежегодным постановлениями главы региона.

– Установление Радоницы на Кубани официальным нерабочим днем на законодательном уровне – это вполне ожидаемое жителями региона и оправданное с точки зрения рационального подхода решение, – отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко. – Оно позволит кубанцам, чьи родственники покоятся в разных населенных пунктах, заблаговременно планировать свои поездки.