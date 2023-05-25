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НовостиОбщество25 мая 2023 10:03

Новую школу в Хостинском районе Сочи построят до конца 2023 года

Школа рассчитана на 1100 мест
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В настоящее время школу строят 200 специалистов круглосуточно.

В настоящее время школу строят 200 специалистов круглосуточно.

В Хостинском районе Сочи строят новую школу на 1100 мест. Она появится в селе Раздольном. Все работы планируют завершить до конца 2023 года. В настоящее время школу строят 200 специалистов круглосуточно.

- Каждый метр используем максимально эффективно: на эксплуатируемой кровле дети смогут играть, отдыхать и заниматься спортом, - рассказ мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в настоящее время на объекте производят наружную отделку фасада и выполняют остекление. Работы ведутся по инвестиционному проекту.

К слову, в школе будут современные кабинеты, помещения для спорта, творчества и отдыха.