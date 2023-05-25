Житель Ейска пытался застрелить знакомого из охотничьего ружья

Ружье изъяли с места происшествия Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Жителя Ейска осудят за покушение на убийство знакомого. Мужчина пытался застрелить его из охотничьего ружья.

– По данным следствия, мужчины проживали в станице Ясенской и на протяжении длительного времени имели взаимную неприязнь на бытовой почве. Днем 26 февраля 2023 года они решили выяснить отношения и стали распивать спиртное в летней кухне на территории домовладения обвиняемого на улице Толстого. В процессе распития спиртного между ними вновь возникла ссора, – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Во время ссоры 28-летний хозяин дома взял двуствольное охотничье ружье и выстрелил знакомому в плечо. Находившийся с ними другой мужчина успел поднять ствол оружия вверх, и обвиняемый не успел выстрелить во второй раз. После этого у него отобрали ружье и отбросили в сторону.

Тем временем потерпевший смог выбежать из дома и обратиться в больницу. Врачи вовремя оказали ему помощь. Обвиняемого же задержали на месте происшествия. Здесь же правоохранители нашли и изъяли ружье.

Стрелявшего мужчину заключили под стражу, где он будет находиться до судебного заседания. Материалы дела уже передали в суд для рассмотрения.