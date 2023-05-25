В парках Краснодара 27 мая стартует сезон концертов оркестра

Камерный «Премьер-оркестр» выступил в Чистяковской роще и Городском саду Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В парках Краснодара стартует сезон концертов камерного оркестра. Первые выступления пройдут уже 27 и 28 мая. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, 27 мая камерный «Премьер-оркестр» творческого объединения «Премьера» выступит в Чистяковской Роще. Жители и гости города услышат «Маленькую серенаду» В.А. Моцарта, «Симфонию» Й. Стамица, «Лето» А. Вивальди, «Венгерский танец» Й. Брамса, «Вальс», «Andante cantabile» П. Чайковского, татарскую песню «Приди, милый, приди», «Пустячок» Л. Андерсона, «Палладио» К. Джекинсона.

А 28 мая оркестр исполнит произведения в Городском саду. Начало всех концертов – в 19:00.

Этим летом всего запланировано 14 выступлений коллектива. Они будут проходить по субботам и воскресеньям до 9 сентября. Посетить концерты можно в Чистяковской Роще и Городском Саду.

Еще одно выступление в Городском саду пройдет 26 августа. Вальсы, польки и увертюры у озера исполнит Кубанский симфонический оркестр.

– Дополнительную информацию о концертах горожане могут получить в городском управлении культуры по телефону 225-04-61, – уточнили в пресс-службе администрации.