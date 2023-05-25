В Геленджике признали банкротом застройщика ЖК «Солнечный» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Геленджике застройщика ЖК «Солнечный» признали банкротом. Такое решение вынес арбитражный суд Краснодарского края. Компания должна была сдать два многоэтажных дома еще в 2016 году. Сведения об этом опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

- В отношении компании на шесть месяцев открыта процедура конкурсное производство. Его управляющим утверждена Екатерина Лозанова. По итогам процедуры банкротства судебное заседание назначено на 13 ноября 2023 года. Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении двух месяцев, - сообщает «Коммерсантъ».

Уточняется, что ООО «Стройинвест» было зарегистрировано в Краснодаре еще в 2010 году. По итогам 2022 года убыток компании составил более 1 миллиона рублей. Кредиторская задолженность общества на конец 2020 года составляла 285,8 миллионов рублей.