На Кубани в очереди на Керченскую переправу стоят 170 машин

Авто находятся на стоянке в поселке Ильич Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани в очереди на Керченскую паромную переправу стоят 170 машин. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

За сутки паромы «Лаврентий», «Керченский-2» и «Мария» перевезли в Крым 257 авто и 350 пассажиров. Все машины в очереди находятся на стоянке в поселке Ильич.

– На месте дежурят волонтеры, – уточнили в краевом оперштабе. – Остальные накопительные площадки выведены в резерв.

Напомним, проезд грузовиков к Керченской паромной переправе остается частично закрытым. Ограничения ввели 27 октября. Под исключение попадают автомобили, перевозящие товары первой необходимости, грузы военного назначения, лекарства, специальные и скоропортящиеся грузы.