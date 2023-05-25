Главврач ККБ№1 Владимир Порханов получил Большую золотую медаль Российской академии наук

Владимира Порханова наградили на общем собрании членов Российской академии наук Фото: admkrai.krasnodar.ru

Владимир Порханов получил Большую золотую медаль Российской академии наук. Главврач Краевой клинической больницы №1 им. Очаповского получил награду за вклад в развитие торакальной и сердечно-сосудистой хирургии. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Выдающихся ученых страны наградили на общем собрании членов Российской академии наук. Большую золотую медаль имени Н.И. Пирогова вручили и Владимиру Порханову

– Дорогие коллеги, я благодарен вам и рад, что вы присудили мне эту премию. Пирогов – это величайший ученый, который в свои молодые годы сделал открытия, которые никому не были известны. Он – величайший оратор, величайший учитель, хирург, который блестяще оперировал, воевал, – сказал Владимир Порханов. – И я горд, что мне вручили Большую Золотую медаль имени Николая Ивановича Пирогова.

За всю деятельность хирург, ученый-новатор главный врач ККБ №1 провел более 20 тысяч операций. По выполнению одномоментных операций на легких и сердце Владимир Порханов – лидер в России.

В Краевой клинической больнице №1 ежегодно выполняют свыше 70 тысяч операций. Из них каждая четвертая – высокотехнологичная. Медучреждение лидирует в стране по количеству операций на легких, на позвоночнике с применением металлоконструкций и операций при травмах сосудов.