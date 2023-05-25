На Кубани финансирование бесплатной медпомощи увеличили на 3,1 млрд рублей

Средства направят на льготные лекарства, зарплату медработников и оказание медпомощи Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани финансирование организации бесплатной медпомощи увеличили на 3,1 млрд рублей. Изменения в территориальную программу внесли на 17 сессии Заксобрания региона.

Поправки в программе госгарантий бесплатного оказания медпомощи связаны с изменениями бюджетов края и Территориального фонда медстрахования. Всего стоимость программы на 2023 год составила 123,2 млрд рублей. А профицит превысит 8 млрд рублей.

Уточняется, что дополнительные средства направят на льготные лекарства, зарплату медработников и оказание медпомощи.

В территориальную программу также внесли положения о профилактике распространения ВИЧ и гепатита С, праве на исследования на вирусы респираторных инфекций, оказании реабилитации. В документе изменили перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, список медучреждений, участвующих в программе, и целевые критерии доступности и качества медпомощи.