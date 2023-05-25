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НовостиОбщество25 мая 2023 12:07

На Кубани принимают заявки на второй конкурс грантов губернатора 2023 года

Максимально на реализацию соцпроекта можно получить полмиллиона рублей
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани принимают заявки на второй конкурс грантов губернатора 2023 года Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани принимают заявки на второй конкурс грантов губернатора 2023 года Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани принимают заявки на второй конкурс грантов губернатора 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

На реализацию соцпроекта максимально можно получить 500 тысяч рублей. Для участия приглашают некоммерческие организации, не имеющие опыта побед в рамках конкурсов грантов губернатора и Фонда президентских грантов с 1 января 2021 года до окончания приема заявок на текущий конкурс.

Заявки принимают до 29 июня. Подать документы можно на сайте «Гранты Губернатора Кубани».

Всего в 2023 году запланировано проведение четырех конкурсов. На первый из них поступило 140 заявок из 40 муниципалитетов. Гранты на сумму более 80 млн рублей выиграли 62 некоммерческие организации.

Отмечается, что в мае на заседании Общественной палаты региона Вениамин Кондратьев поручил увеличить до 500 миллионов рублей грантовую поддержку НКО в 2024 году.