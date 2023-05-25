На Кубани принимают заявки на второй конкурс грантов губернатора 2023 года Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани принимают заявки на второй конкурс грантов губернатора 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

На реализацию соцпроекта максимально можно получить 500 тысяч рублей. Для участия приглашают некоммерческие организации, не имеющие опыта побед в рамках конкурсов грантов губернатора и Фонда президентских грантов с 1 января 2021 года до окончания приема заявок на текущий конкурс.

Заявки принимают до 29 июня. Подать документы можно на сайте «Гранты Губернатора Кубани».

Всего в 2023 году запланировано проведение четырех конкурсов. На первый из них поступило 140 заявок из 40 муниципалитетов. Гранты на сумму более 80 млн рублей выиграли 62 некоммерческие организации.

Отмечается, что в мае на заседании Общественной палаты региона Вениамин Кондратьев поручил увеличить до 500 миллионов рублей грантовую поддержку НКО в 2024 году.