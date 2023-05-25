В муниципалитете отказались от массовых мероприятий и фейерверка Фото: Иван МАКЕЕВ

В Туапсе отменили массовые гуляния и фейерверк на День района. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко в своем telegram-канале.

– Для обеспечения мер безопасности принято решение отказаться от массовых гуляний и праздничного салюта, – написал глава муниципалитета.

Отмечается, что в районных учреждениях культуры организуют праздничные выставки, концерты и игровые программы.

– Мы с вами обязательно отпразднуем эту славную дату. Никакие трудности, которые выпадали на долю нашего района, не сломили твердости духа и любовь к жизни, присущие туапсинцам, – добавил Сергей Бойко.