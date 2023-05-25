На Кубани пересмотрят территориальную схему обращения с ТКО Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани пересмотрят территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Тако поручение дал губернатор Вениамин Кондратьев на профильном совещании.

Как отметили на заседании, сейчас регион разделен на 11 зон. В каждой из них требуется полигон для утилизации отходов, однако свободных участков не хватает. Для решения вопросы необходимо сократить число зон до пяти объединением небольших территорий.

– Документ уже актуализировали, согласовали с Российским экологическим оператором и начали общественные обсуждения. Планируем укрупнение и обновление соглашений, – сообщил вице-губернатор Андрей Прошунин. – Работу завершим до конца сентября.

На заседании также обсудили строительство комплексов по переработке отходов. в Армавире, Сочи, Абинском, Брюховецком, Крымском, Туапсинском, Ленинградском и Усть-Лабинском районах. Восемь объектов откроют с 2025 по 2027 год. Кроме того, в регионе обновляют шесть действующих полигонов.

Глава региона поручил подготовить документ со сроками строительства заводов, указанием зон, которые они будут охватывать и как это отразится на цене вывоза мусора.

– Важно не допустить повышения. Поэтому нужно уже сейчас подготовить соглашение на длительный срок, в котором будут четко прописаны тарифы, – отметил Вениамин Кондратьев. – Подписать его должны все региональные операторы.