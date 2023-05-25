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В Анапе официально закрепили в Уставе празднование Дня города 15 декабря. В этот день в 1846 году император Николай I подписал Указ о придании крепости статуса города.

- Восстановлена историческая справедливость. Теперь каждую зиму жителей города ожидают праздничные события. А в сентябре, когда город отмечает годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, мы сделаем акцент на памятных и патриотических мероприятиях, - сообщил мэр курорта Василий Швец.

Уточняется, то соответствующие изменения депутаты внесли сегодня в Устав города-курорта на очередной сессии Совета.