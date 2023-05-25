Перспективы российской пшеницы взвесили в Шанхае

Фото: пресс-служба ГК «Концерн «Покровский»

23 мая в Шанхай для участия в российско-китайском бизнес-форуме прилетела официальная делегация РФ во главе с премьером Михаилом Мишустиным. Представители государственных и надзорных органов, а также крупнейшие предприниматели обеих стран обсудили перспективы сотрудничества и совместные инициативы на десятки миллиардов в самых разных сферах бизнеса. Группа компаний «Концерн «Покровский» в составе правительственной делегации представляла зерновой сектор.

В своем выступлении на пленарном заседании форума Михаил Мишустин отметил, в 2022 году двусторонняя торговля сельхозпродукцией между Россией и Китаем идёт опережающими темпами. В прошлом году её товарооборот увеличился на 42%, превысив 7 млрд долларов. А по итогам I квартала рост составил уже свыше 90%, достигнув почти 2,5 млрд долларов.

«Российские аграрии готовы существенно нарастить экспорт своей продукции на китайский рынок и расширить спектр поставляемых товаров растительного и животного происхождения. Необходимо активнее работать над облегчением взаимного доступа на рынки сельхозпродукции и совместно укреплять продовольственную безопасность», - сказал глава правительства РФ.

Фото: пресс-служба ГК «Концерн «Покровский»

РФ входит в число крупнейших в мире поставщиков зерна: каждая пятая тонна пшеницы – российского происхождения. Это ключевая культура, которая является основой агроэкспорта страны и ее флагманом на глобальном продовольственном рынке. По предварительным оценкам Минсельхоза РФ, в сезоне 2022/23 объемы экспорта зерна превысят 55 млн тонн, из которых пшеница – 45 млн тонн. Основные рынки сбыта – Ближний Восток и Северная Африка, на долю двух этих макрорегионов приходится около 80% российского зернового экспорта.

«Несмотря на активный рост товарооборота по другим видам сельскохозяйственной продукции, рост поставок российской пшеницы в Китай сдерживают действующие фитосанитарные ограничения. Однако в России есть аграрные компании, которые производят продукцию высочайшего качества и могут поставлять подработанное очищенное зерно, соответствующее самым строгим мировым стандартам. Мы контролируем качества зерна на всех этапах - от семян и агротехнологий до хранения и транспортировки. На наших элеваторах есть аккредитованные лаборатории, которые проверяют каждую партию, пшеница проходит контроль при отгрузке, имеет все необходимые сертификаты качества. Российскую пшеницу покупают во всем мире, ее качество и конкурентные цены оценили многие страны, в том числе на таком требовательном рынке как Персидский Залив. Оман, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар - за последний год на десятки процентов увеличили закупки. Мы готовы подтвердить качество своей продукции и китайским партнерам, и надеемся, что с помощью межправительственных переговоров вопрос с допуском российской пшеницы будет решен», - рассказала коммерческий директор ГК «Концерн «Покровский» Екатерина Кравченко.

Фото: пресс-служба ГК «Концерн «Покровский»

Российские экспортеры готовы к масштабным поставкам пшеницы, ячменя и кукурузы в Китай большегрузными судами класса «панамакс» и выше и оценивают потенциал ежегодного экспорта в 5 млн тонн, сообщил «Интерфаксу» председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин по итогам состоявшегося в Шанхае российско-китайского бизнес-форума.

«В целях развития товарооборота мы готовы организовать поставки зерна из южных портов РФ на условиях CIF морские порты Китая с оплатой в юанях. Мы научились работать в сегодняшних условиях и готовы брать на себя фрахт судов и страхование военных рисков, сопутствующих поставкам из портов Азово-Черноморского бассейна», - заявил он.