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НовостиКарта Кубани25 мая 2023 13:44

Из бара Анапы полицейские изъяли более 1 тысячи литров контрафактного алкоголя

В тетрапаках и полимерных пакетах находились чача, коньяк и вино
Мария ЧАЛАЯ
Полицейский Анапы пресекли незаконный оборот алкоголя. Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

Полицейский Анапы пресекли незаконный оборот алкоголя. Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

Из бара Анапы полицейские изъяли более 1 тысячи 20 литров контрафактного алкоголя. Заведение находится на улице Горького.

- По результатам осмотра в указанном заведении обнаружена и изъята спиртосодержащая продукция в тетрапаках и полимерных пакетах. В емкостях находилось чача, коньяк, вино без сопроводительных документов, - сообщили в пресс-службе МВД России по Анапе.

Уточняется, что в действиях директора усматриваются признаки производства, хранения, перевозки или сбыта товаров, не отвечающих требованиям безопасности, а также незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Изъятый алкоголь поместили на специализированный склад.