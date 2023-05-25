В станице Полтавской сделали временный мост для мусороуборочной техники

В регионе прошло совещание по вопросам обращения с ТКО Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В станице Полтавской Красноармейского района сделали временный мост для мусороуборочной техники. Через него отходы к местному полигону будут перевозить в объезд станицы. Об этом сообщил инвестор губернатору на совещании по обращению с ТКО.

Сейчас временный мост проходит экспертизу. Движение по нему планируют запустить после строительства примыкания к действующей дороге. Работы завершат в течение 1,5 – 2 месяцев.

Как отметил глава региона, продолжают поступать жалобы о работе мусорного полигона в станице Полтавской.

– Еще в январе я обещал, что инициирую его закрытие, если объект и дальше продолжит работать ненадлежащим образом. Сегодня первоочередная задача регионального оператора решить вопрос в интересах жителей – в кратчайшие сроки убрать многотонные мусоровозы с улиц станицы и пустить их в объезд, – сказал Вениамин Кондратьев.

На заседании также рассмотрели работу мусорного полигона в Белореченске. Это единственный участок для отходов из Белореченского, Апшеронского, Туапсинского районов и Горячего Ключа. Но с 2017 года он почти исчерпал лимиты.

В настоящее время готов проект реконструкции полигона. Документы проходят экспертизу в Росприроднадзоре. Вениамин Кондратьев поручил начать работы не позднее 1 сентября.

– Это достаточный срок для прохождения всех необходимых подготовительных процедур, – добавил губернатор.