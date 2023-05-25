Жителей четырех районов Кубани предупредили о возможном подъеме уровня воды в реках

На Кубани объявлено штормовое предупреждение по сильным дождям с грозами. Осадки обрушатся на регион уже в ближайшие дни.

– 26, 27, и 28 мая местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений – сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В связи с осадками в нескольких муниципалитетах возможен подъем уровня воды в реках. Об этом предупреждают жителей Лабинского, Мостовского, Отрадненского и Апшеронского районов.