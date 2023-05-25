Краснодарский филиал «Комсомольской правды» стал лучшим в медиахолдинге

Фото: «КП Кубань»

Филиал «Комсомольской правды» в Краснодаре стал лучшим региональным предприятием издательского дома, а рекламная служба заняла первое место в региональной сети по итогам работы в 2022 году.

В Москве на общем собрании руководителей, а также региональных филиалов определили победителей за прошлый год. Лучшим стало предприятие из Краснодарского края, в состав которого также входят два больших подразделения в Сочи и Симферополе.

Директор Краснодарского филиала Дмитрий Михеев сказал, что 2022 год стал очень успешным для предприятия. Один из главных показателей — рост финансовых показателей.

- Хотел выразить свою благодарность всему коллективу, рекламной службе, которая показывает отличные результаты. У нас крутая команда. Медиагруппа «КП Кубань» дорожит своими клиентами и партнерами. Это наш общий успех, - добавил Дмитрий Михеев.

Коммерческий директор Краснодарского филиала «Комсомольской правды» Алла Сергеева отметила, что для всего коллектива награда имеет большое значение.

- Это не только суммы, которые мы принесли в бюджет нашего медиахолдинга, это большое количество форматов размещения информации, которые мы предлагаем нашим клиентам. Это мероприятия от дискуссионных клубов до больших форумов, а также конкурсы, спецпроекты, то есть все то, что помогает нашим рекламодателям решать свои задачи с помощью наших площадок, - подчеркнула Алла Сергеева.

Кстати, коммерческий отдел Краснодарского филиала "Комсомольской правды" Алла Сергеева возглавила год назад. За это время под ее руководством отдел добился больших успехов в digital-сфере Кубани. Впервые в Краснодарском крае стали выходить проекты, которые на Кубани еще никто в СМИ не делал. И уже во второй раз под руководством Аллы Сергеевой в Краснодаре прошел масштабный Агрофорум, который объединил сельхозпроизводителей юга России, бизнес и власть.