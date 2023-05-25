Дорожники приступили к укладке асфальта на дублере Яблоновского моста в Краснодаре

Строительство Яблоновского моста завершат в 2023 году. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

На новом Яблоновском мосту в Краснодаре начали укладывать асфальт. Работы идут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Готовность объекта составляет 71%.

- Подрядчик уже приступил к укладке нижнего слоя асфальтобетона мостового полотна. Предстоит уложить более 11 тысяч кв. метров асфальтобетонного покрытия, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Протяженность дублера Яблоновского моста составляет порядка 500 метров. Это будет четырехполосная дорога с пешеходной зоной и велодорожкой. Благодаря финансовой поддержке в рамках национального проекта объект будет сдан до конца 2023 года.