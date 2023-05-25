Предприятиям Армавира помогут выйти на иностранные рынки

Предпринимателям рассказали, как освоить зарубежный рынок. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Предприятиям Армавира помогут освоить зарубежные рынки. Армавирские производители стали участниками семинара по развитию внешнеэкономической деятельности. Мероприятие было организовано Центром поддержки экспорта, департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства края и администрацией муниципалитета. Специалисты провели экспортный аудит нескольких компаний для их расширения географии поставок или выхода на зарубежные рынки.

- Такие выезды на региональные предприятия для анализа их экспортной зрелости - второй этап реализации проекта по обучению представителей муниципальных образований основам внешнеэкономической деятельности. Участники уже прошли теоретическую часть программы. Самые активные компании получат дальнейшее сопровождение и оказание региональных мер поддержки, – рассказал директор Центра поддержки экспорта Роман Воротников.

Городским компаниям рассказали, как найти иностранного партнера, пройти таможенное оформление, выстроить логистику и защитить свои поставки и товар.