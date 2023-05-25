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НовостиОбщество25 мая 2023 16:42

В медучреждениях Кореновского района проходит брендирование

К единому виду приведут вывески, автомобили и униформу сотрудников
Евгения ХАЛИКОВА
В Кореновском районе отремонтировали больницу. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Кореновском районе отремонтировали больницу. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Кореновском районе ведут брендирование медучреждений. В Кореновской районной больнице по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» выполнили капремонт. Сейчас медучреждении оформляют в едином стиле.

- Мы активно брендируем новые структурные подразделения больницы –амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты. К единому виду будут приведены все вывески, автомобили и униформа сотрудников, – рассказал главврач Кореновской ЦРБ Алексей Черченко.

В регионе развивают сеть медучреждений, где жители небольших населенных пунктов могут получить первичную медицинскую помощь. В 2023 году на Кубани построят 15 офисов врача общей практики и 10 фельдшерско-акушерских пунктов.