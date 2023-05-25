В Новороссийске прошли учения по ликвидации последствий землетрясения

В Новороссийске провели командно-штабные учения по ликвидации последствий землетрясений. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Новороссийске провели командно-штабные учения по ликвидации последствий землетрясений. В тренировке приняли участие более 700 сотрудников министерства ГО и ЧС региона, главы муниципалитетов, спасатели, полицейские и врачи. Командно-штабные учения провели на нескольких площадках.

- По легенде, в Новороссийске произошло разрушительное разрушение. Всем службам было необходимо в сжатые сроки наладить работу по поиску и оказанию помощи выжившим, восстановлению коммунального хозяйства и разбору завалов, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В учениях были задействованы вертолет МИ-8 и уникальный снегоболотоход «Феникс». В завершении тренировки провели итоговое совещание. Вице-губернатор Кубани Сергей Власов поблагодарил спасателей, пожарных и медиков за отличные действия при ликвидации возможных ЧС.