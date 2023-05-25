На Кубани впервые прошла объединенная выставка индустрии моды и красоты

На Кубани масштабируют объединенную выставку индустрии моды и красоты. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодаре с 24 по 25 мая проходит масштабная выставка индустрии моды и красоты. «Бьюти шоу» впервые объединило сразу три отраслевых выставки. Легкую промышленность края представили 40 компаний, всего же в выставке участвуют более 200 организаций. В рамках шоу состоялся конкурс дизайнеров одежды «New Fashion».

– Прошлый год стал для легкой промышленности региона годом стабилизации производства и дополнительного развития. Несмотря на сложные экономические условия отрасль показывает стабильный рост. Но кубанские торговые марки необходимо активнее продвигать, – рассказал вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

В 2022 году объем отгрузки продукции в отрасли составил порядка 6,3 млрд рублей. Рост по сравнению с 2021 годам составил более чем 21%. В 2,4 раза выросло производство текстиля, кожевенных изделий – на 13%, одежды – на 5%. Положительную динамику демонстрируют и предприятия, воспользовавшиеся финансовыми и нефинансовыми мерами господдержки края.