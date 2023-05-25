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НовостиЭкономика25 мая 2023 18:09

В 2023 году на льготные лекарства жителям Кубани выделят более 12,3 млрд рублей

Более 530 тысячи жителей региона получают льготные препараты
Евгения ХАЛИКОВА
Анна Минькова провела совещание с заместителями глав муниципалитетов по социальным вопросам. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Анна Минькова провела совещание с заместителями глав муниципалитетов по социальным вопросам. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

На льготные лекарства жителям Краснодарского края в этом году выделят более 12,3 млрд рублей. Из них 9,7 млрд рублей – из краевого бюджета, 2,6 млрд рублей - из федерального.

- Несмотря на уход с рынка ряда зарубежных компаний-поставщиков лекарств, в перечне отечественных препаратов есть все необходимые аналоги. Люди должны получать жизненно необходимые препараты в срок, - сообщила Анна Минькова.

Почти 530 тысячи кубанце нуждаются в льготных препаратах. В 2022 году на это было направлено 9,2 млрд рублей, в 2023 году - на 500 млн больше.