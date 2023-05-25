В Сочи полиция устанавливает личность водителя, сбившего пешехода

В Сочи полиция разыскивает сбившего человека водителя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи полиция разыскивает водителя, наехавшего на пешехода днем 25 мая. Авария произошла в Хостинском районе на улице 50 лет СССР. ДТП попало на камеры видеонаблюдения. Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу, но водитель темной иномарки даже не сбросил скорость.

- С места ДТП злоумышленник скрылся. В настоящее время сотрудники полиции его разыскивают, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По факту ДТП в УВД по городу Сочи назначено проведение проверки.