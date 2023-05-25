На Кубани в аварии с пятью автомобилями пострадал мужчина

В Анапе произошла массовая авария. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Анапе 25 мая произошла массовая авария. На 5-ом км подъезда к Анапе столкнулись пять автомобилей. Как сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции, в ДТП пострадали четыре иномарки и один отечественный автомобиль.

- По предварительным данным, 50-летний водитель за рулем автомобиля Hyundai двигался по второстепенной дороге. При повороте налево мужчина не предоставил преимущество движения автомобилю марки Toyota, а также допустил столкновение с авто Hyundai Accent, который врезался в Лада Ларгус и уже отечественная легковушка въехала в еще одну машину марки Toyota, - уточнили в ведомстве.

В результате аварии получил травмы 36-летний пассажир Hyundai Accent. Мужчина доставлен в больницу.