В Майкопе тракторист сбил 55-летнюю женщину

В Майкопе тракторист сбил женщину. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Адыгее.

В Майкопе Госавтоинспекция проводит проверку после того, как трактор с прицепом наехал на пешехода. Авария произошла 24 мая примерно в 11.00.

- Предварительно установлено, что 59-летний житель Майкопского района, управляя трактором, допустил наезд на 55-летнюю майкопчанку. Женщина переходила через проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

В результате происшествия пострадавшая с различными травмами была госпитализирована. Сотрудники Госавтоинспекции и следственного подразделения ОВД города Майкопа устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего.