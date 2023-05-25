В Туапсинском районе произошло землетрясение

Жители района пожаловались на очередные подземные толчки. Фото: пресс-службы администрации Туапсинского района.

Туапсинский район продолжает проявлять сейсмоактивность. Вечером 25 мая жители сообщили о двух новых подземных толчках, которые последовали друг за другом.

- Первый толчок был примерно 4,6 балла. Затем второй толчок, слабее предыдущего, но с продолжающейся вибрацией, - сообщили очевидцы.

Местные жители сообщают, что толчки ощущались в Туапсе, Тюменском и в Агое – в некоторых точках района сейсмическая активность была похожа на «гром с вибрацией».

Напомним, что 13 мая также было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,6 на территории Туапсинского района. Эпицентр располагался на глубине в десять километров рядом с Туапсе.