На Кубани в аварии погиб мужчина и пострадали три человека, в том числе шестилетняя девочка

Столкновение произошло на трассе "Дон". Фото: пресс-службы Госавтоинспекции по Краснодарскому краю.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины смертельного ДТП в Туапсинском районе. Авария произошла 25 мая в 19 часов 20 мин на автомобильной дороге «Дон». Предварительно известно, что 36-летний мужчина за рулем эвакуатором «Газель» двигаясь в сторону Джубги выехал на полосу встречного движения.

- На стороне дороги, предназначенной для встречного движения мужчина допустил столкновение с автомобилем Hyundai Greta под управлением 59-летнего водителя, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Краснодарскому краю.

В результате ДТП пострадали водитель, шестилетняя девочка и 50-летняя женщина из легкового автомобиля, 30-летний пассажир иномарки погиб на месте.