В МЦУ опровергли падение беспилотника на машину в Губернском микрорайоне Краснодара

Фото: mvd23krasnodar

В социальных сетях появились сообщения о якобы падении беспилотника в микрорайоне Губернском. Якобы обломки упали на машину на улице Героя Яцкова. В мэрии опровергли эту информацию.

- Выехали на улицу Героя Яцкого, 13/28. Видно, что машина стоит брошенная. Со следами ДТП. Рядом стоящие дома все целы, - отметили в МЦУ Краснодара.

На кадрах видно, что дверь зафиксировали веревкой после дорожной аварии, добавили в оперштабе.

По информации городской полиции, «десятка» накануне врезалась в ГАЗель на улице Восточной-Кругликовской.

- 25 мая в 22:48 водитель легкого автомобиля марки ВАЗ-2110 из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с грузовой «Газелью». В результате данного ДТП никто из участников не пострадал, - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Краснодару