Схема изменения движения Фото: «Автодор»

В Геленджике изменят движение на участке трассы М-4 «Дон» 27 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».

– На участке с 1506 по 1513 км М-4 «Дон» пройдет велочасть фестиваля спорта IRONSTAR GELENDZHIK 2023, – говорится в сообщении.

Так, днем во время соревнований движение организуют по двум полосам прямого направления (в Новороссийск) — по одной в каждую сторону. Уточняется, что скорость не должна превышать 50 км/час.

– Снять ограничения планируется после завершения соревнований – до наступления темного времени суток, – уточнили в «Автодоре».