Материалы проверки передадут в Росприроднадзор Фото из архива КП

Полиция проводит проверку после обнаружения запертых в гараже диких кошек в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Сервалов нашли зоозащитники на 2-м проезде Айвазовского. Несколько животных были заперты в гараже.

– В настоящее время на основании поступившего заявления о содержании нескольких диких кошек в одном из гаражей полицией Краснодара проводится проверка, устанавливается личность владельца животных. По результатам разбирательства будет принято законное процессуальное решение, – сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Уточняется, что материалы проверки передадут для оценки в Росприроднадзор.