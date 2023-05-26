В Сочи начали реконструкцию стадиона «Юность». Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii
В Сочи начали ремонтировать стадион «Юность» спортшколы №6. Площадка расположена в центре Лазаревского. Ее открытия ждут 500 юных футболистов.
- Обновление будет капитальным. Сейчас рабочие делают водоотведение, идет планировка территории. На поле уложат качественное покрытие. Будут восстановлены трибуны, беговые дорожки. Также по периметру установят прожекторы, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.
Уточняется, что на стадионе также будут заниматься спортсмены единственной в городе секции хоккея на траве.
Планируется, что работы завершат до конца июля.