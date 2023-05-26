В Сочи с 1 июня изменится расписание движения двух «Ласточек» Фото из архива КП

В Сочи с 1 июня изменится расписание движения двух пригородных электричек. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и дорожного хозяйства.

Так, с начала лета пригородный поезд № 6821 Сочи – Имеретинский курорт будет отправляться от станции Сочи в 07:42 – на 18 минут раньше обычного. На станцию Имеретинский курорт электричка прибудет в 8:30 – на 19 минут раньше. Отправление от станций Мацеста, Хоста, Известия, Адлер, Олимпийская деревня изменится в среднем на 20 минут.

Электричка № 6024 Аэропорт-Сочи – Сочи будет отъезжать от станции Аэропорт-Сочи в 06:23 – на 37 минут раньше. На станцию Сочи пригородный поезд прибудет в 07:06 – на 44 минуты раньше. Время отправления от станций Адлер, Хоста, Мацеста в среднем изменится на 40 минут.

– Просьба пассажирам заранее планировать поездку с учетом изменений в расписании движения пригородных поездов, – уточнили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Сочи.