На Кубани реализуют 38 инвестпроектов в туротрасли на 304 млрд рублей Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани реализуют 38 инвестпроектов в туротрасли на 304 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Отмечается, что это позволит увеличить количество номеров к 2030 году на 28 тысяч. В частности, в Сочи реконструируют санаторий «Волна. Здесь появятся кафе, рестораны, спортивные и СПА-центры, пляжная полоса и парк. Инвестиции в проект превысят 14 млрд рублей. Завершить работы планируют уже в 2024 году.

– Предстоит огромная работа, чтобы вернуть знаковой здравнице Сочи первозданный вид, при этом дать ей вторую жизнь. Старые корпуса восстановят, плюс построят новый – с номерным фондом категории пять звезд, – сказал глава региона.

В настоящее время выданы разрешения на строительство нового и на реконструкцию трех действующих корпусов. Уточняется, что проект получит господдержку – льготу по налогу на имущество в течение 10 налоговых периодов для предприятий санаторно-курортной отрасли.

Кроме того, в Сочи восстанавливают пансионат «Кристалл». Здесь, в частности, построят и новый корпус санатория с номерным фондом категории четыре звезды, медицинский, спортивный и СПА-центры, рестораны, кафе, детские площадки. В проект инвестируют около 14 млрд рублей. Работы в пансионате завершат к концу 2023 года.

– Ежегодно курорты края принимают более 17 миллионов гостей, поэтому новые средства размещения очень востребованы, – отметил Вениамин Кондратьев.