Мужчине грозит до двух лет тюрьмы Фото из архива КП

Житель Новороссийска поджег подсобку во дворе дома знакомой. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, жительница села Южная Озереевка написала заявление в полицию о поджоге. По словам женщины, во дворе дома загорелась подсобка. Полицейские нашли и задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель.

– Установлено, что злоумышленник поджег строение из личной неприязни к потерпевшей. Сумма ущерба владелице недвижимости составила около 200 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе краевого МВД.

По факту поджога возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Теперь подозреваемому грозит до двух лет тюрьмы.

– На период производства дознания мужчине избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – добавили в пресс-службе МВД по краю.