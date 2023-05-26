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НовостиПроисшествия26 мая 2023 8:20

Житель Новороссийска поджег подсобку во дворе дома знакомой

Возбуждено уголовное дело
Светлана ОВДЕЙ
Мужчине грозит до двух лет тюрьмы Фото из архива КП

Мужчине грозит до двух лет тюрьмы Фото из архива КП

Житель Новороссийска поджег подсобку во дворе дома знакомой. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, жительница села Южная Озереевка написала заявление в полицию о поджоге. По словам женщины, во дворе дома загорелась подсобка. Полицейские нашли и задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель.

– Установлено, что злоумышленник поджег строение из личной неприязни к потерпевшей. Сумма ущерба владелице недвижимости составила около 200 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе краевого МВД.

По факту поджога возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Теперь подозреваемому грозит до двух лет тюрьмы.

– На период производства дознания мужчине избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – добавили в пресс-службе МВД по краю.