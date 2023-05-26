В Анапе прошел мастер-класс «Инновации для бизнеса на Кубани». Фото: t.me/anapaofficial

В Анапе прошел мастер-класс «Инновации для бизнеса на Кубани». Он состоялся в молодежном пространстве «Лофт». Мероприятие решили провести в преддверии Дня российского предпринимателя при поддержке Фонда развития инноваций Краснодарского края.

- Руководитель проекта «Воронка инновационных стартапов» рассказали анапским предпринимателям о правилах внедрения инноваций. Также о расчете ожидаемого эффекта и привели в примеры успешных региональных проектов, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что гости из Краснодара провели интерактив «Найдем инновации в вашем бизнесе». Они обратили внимание присутствующих на инструменты финансовой поддержки инновационных проектов - от зарождения идеи до запуска серийного производства.

Встреча прошла в формате открытого диалога. Ее участники активно задавали вопросы и получили заряд мотивации для воплощения в жизнь новых бизнес-инициатив.