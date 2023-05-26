Внедорожники и противодронные ружья передали в зону СВО из Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Внедорожники и противодронные ружья передали в зону СВО из Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Части Южного военного округа всего получили восемь автомобилей, приборы для ведения разведки и наблюдения, противодронные ружья, средства связи с ретрансляторами и стройматериалы для укрытий.

Военное имущество в зону СВО из Краснодарского края передают почти ежедневно.

– Регулярно отправляют дроны, технические испытания которых проводят на территории воинских частей, – сказал руководитель департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью региона Алексей Горбенко.

Отмечается, что на нескольких предприятиях края уже запустили производство беспилотников.